Daniel Muñoz sobre "Mil Pedazos" y por qué fue "una oferta que no se pudo rechazar"

Daniel Muñoz y el director por Sergio Castro-San Martín ("La Jauría") conversaron con Cooperativa sobre su último estreno cinematográfico, "Mil pedazos", asegurando que la película inspirada libremente en el "Ermitaño de Las Chilcas" fue "una oferta que no se pudo rechazar".

El artista reconoció que los desafíos actorales a "uno lo mantienen vivo, es como ir al gimnasio, te mantienen en forma", por lo que, cuando llegó el ofrecimiento de este largometraje, sinceró entre risas que "fue una oferta que no se pudo rechazar. Era interesante, tenía mucho misterio".

"Fue un desafío de actuación muy atractivo" para Muñoz, pues le permitió construir un personaje "concreto y complejo", una "ermita", que vive "en la soledad de la inmensidad de su interior (…) que decide irse para dentro, pero viviendo afuera, por decirlo así. Esa paradoja del ser humano (es) muy atractiva".

En esta historia interpreta a "Miguel" (Muñoz), quien junto a "Isabel" (Paola Giannini) y su hija "Emilia" (Emilia Rodríguez) inician unas vacaciones familiares junto a su perra "Eve", hasta que un accidente en medio del desierto cambia radicalmente sus vidas.

La historia sigue a "Miguel" (Muñoz), "Isabel" (Paola Giannini) y su hija "Emilia" (Emilia Rodríguez), cuyas vidas cambian tras un accidente en el desierto.

El intérprete y músico también destacó la "familia" que se formó durante el rodaje, realizado íntegramente en el Valle del Elqui, pues era un equipo pequeño en comparación con producciones gigantes "y eso hacía que nos sintiéramos un poco sobrecogidos por el espacio donde estábamos".

"El paisaje era muy inspirador, hacía construir cosas en el momento"

Para Castro-San Martín, quien también tiene en sus créditos "La mujer de barro" y "El Negro", siente que la creación de esta cinta fue, en cierta forma, un "impulso", aunque se trataba de una historia que lo acompañaba desde hace mucho tiempo, cuando escuchó por primera vez de la leyenda del enigmático ermitaño Juanito, "este hombre de las montañas aislado del sistema".

El "impulso" para llevar esta historia a la gran pantalla vino en plena pandemia, cuando hubo una fuerte migración desde las ciudades hacia zonas rurales, "y sentía que tenía que hacer una película vinculada a la naturaleza, a un territorio que no fuera la capital".

Aunque el guion se escribió muy rápido, lo cierto es que el rodaje comenzó cuando aún no estaba terminado el trabajo de escritura y hubo muchos cambios en la historia durante las grabaciones.

Es que, en palabras de Muñoz, "el paisaje era muy inspirador, entonces hacía construir cosas en el momento".

"Una película periférica"

El largometraje también resulta en una muestra más de las posibilidades de la descentralización de la producción cinematográfica, sacando el rodaje de la capital y llevándolo a otras regiones, a las provincias.

"Trabajar con un equipo de provincia, este equipo a mí me dio la sensación de que es posible extender la industria nacional a provincias", destacó Muñoz, dando cuenta de claros ejemplos con productoras en Valdivia, en la Región de Valparaíso y en la Región de Coquimbo.

El director destacó el trabajo de Muñoz, porque, en cierta forma, "interpreta dos personajes".

Para el actor, hay demasiados beneficios para las provincias que no son menores, como "trabajo, difusión del entorno, de las bondades de la región para el turismo, contar una historia local, encontrar talentos y todo lo demás que puede entusiasmar a la industria de fuera para saber que el nivel de producción, en Chile y en provincia, es al más alto nivel".

Este trabajo íntegro en la Región de Coquimbo encaminó a que el cineasta describiera "Mil Pedazos" como "una película periférica".

Castro-San Martín explicó que es una cinta "trabajada desde los bordes, desde los límites, y esos límites no son solamente productivos, sino que también son narrativos".

"De alguna forma, todos los todos los personajes que confluyen en 'Mil pedazos' son personajes que están un poco al borde, al borde de las emociones", explicó el director, poniendo como ejemplo al trabajo de Muñoz, porque, en cierta forma, "interpreta dos personajes. Creo que ese fue un gran desafío, cómo transitamos de uno al otro y, de alguna forma, la película es la transición de esos dos estados. Casi toda la película es ese puente que hay emocional de 'Miguel'".

"Mil pedazos" se estrenó este jueves 4 de junio en los cines chilenos.