Entre el 23 y el 29 de noviembre se celebrará el Día del Cine Chileno 2026 en una conmemoración teñida de luto tras la muerte de los celebrados cineastas nacionales Sebastián Lelio y Patricio Guzmán.

A raíz del fallecimiento de los laureados autores, el secretario ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual, Daniel Laguna, explicó a Cooperativa que se vieron obligados a replantarse los focos de la programación ante la partida de "dos cineastas muy queridos, muy relevantes para la historia del cine y sin duda que tiene que teñir la celebración".

Cada 29 de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno en memoria de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, desaparecidos en dictadura, sumándose en esta ocasión el homenaje a la vida y obra de Lelio y Guzmán entre la nutrida cartelera de 30 películas locales.

"Lo mejor para recordarlos y rendirles un homenaje es mostrando sus películas, viendo el arte que hacían. Es lo que creo que corresponde", expresó Laguna, especialmente considerando que los dos fallecimientos ocurrieron hace muy poco tiempo.

Por ello, destacó, "es una especie de homenaje" con exhibiciones de sus obras durante toda una semana de proyecciones en 41 espacios de exhibición en 16 regiones del país. "Creo que ambos estarían muy contentos de que estén pasando ese tipo de cosas con su contenido", declaró, sincerando la alegría de estar "relevando su cine en un espacio que tan querido también por ellos".

"Hay mucho público que verá por primera vez una película de Sebastián Lelio en las salas"

Desde la Red de Salas, que produce el Día del Cine Chileno por tercer año consecutivo, la coordinadora general Daniela Fuentes Posada valoró la voluntad de los espacios participantes para ser parte de la celebración con 140 exhibiciones a lo largo de toda la semana.

"En ese contexto, ya teníamos confirmado el foco de Patricio Guzmán, (pero) lo de Sebastián Lelio a todos nos dejó en shock. Literalmente, tuvimos un par de días y luego comenzaron las gestiones para poder tener sus títulos", reconoció, valorando la oportunidad que dará para muchas audiencias el poder ver, por primera vez, sus obras en la gran pantalla.

Este viernes se realizó el lanzamiento del Día del Cine Chileno 2026 en la Cineteca Nacional, donde se despidió a Sebastián Lelio hace unas semanas. (Foto: Cooperativa / Gustavo Arismendi)

Para la Red de Salas, "nos parece sumamente importante porque hay mucho público que, probablemente, va a ver por primera vez una película de Sebastián Lelio en las salas en el marco de la conmemoración".

Habrá funciones gratuitas y a precio rebajado en varios espacios del país de obras como "Gloria" y "Una Mujer Fantástica" de Lelio, incluyendo una función de "La Sagrada Familia" con un conversatorio junto a Patricia López, y también exhibiciones de los documentales "Nostalgia de la Luz" y "El Botón de Nácar" de Guzmán.