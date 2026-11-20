La actriz Patricia López aseguró a Cooperativa que fue "un regalo" el poder haberse reencontrado con Sebastián Lelio al trabajar juntos en el rodaje de su última película, "Poeta Chileno", un día antes de la muerte del premiado cineasta.

En el marco del lanzamiento del Día del Cine Chileno, que se realizará entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre, la intérprete nacional recordó su reencuentro con el ganador del Oscar por "Una Mujer Fantástica" a más de dos décadas de trabajar juntos en "La Sagrada Familia", de 2005.

"Para mí ha sido muy difícil tratar de comprender… es una mala palabra porque la muerte no tiene comprensión, pero la cabeza siempre quiere tener respuestas, la cabeza es dual, quiere un sí o un no, quiere tener razones concretas que nunca tendremos. Entonces, desde que lo vi hasta el día de su muerte, me ha sido difícil comprender por qué lo tuve que vivir así, pero con los días me doy cuenta de que es un regalo, es un regalo de Sebastián", sinceró la actriz.

López reflexionó que su participación en una escena del largometraje, basado en la obra homónima de Alejandro Zambra y cuya producción actualmente se encuentra pausada indefinidamente, "fue una manera de, al invitarme a esta película, regalarme la posibilidad de vernos, de volver a conectar humanamente, no nos veíamos hace tiempo, de mirarnos a los ojos, de abrazarnos, de darnos las gracias, de ver vernos sonreír".

"Y, como dices tú, sobre todo de tener en mí los últimos momentos de él trabajando, haciendo lo que él amaba hacer. Muy concentrado, muy inmerso en esta historia, y es un regalo que me llevo por siempre, porque a nosotros lo que nos unió más que una amistad, una intimidad, fue el trabajo", reconoció profundamente emocionada.

La conmemoración del Día del Cine Chileno tendrá un especial foco en la obra de Lelio y también en los documentales de Patricio Guzmán, considerando la reciente partida de ambos celebrados cineastas nacionales.

Uno de estos títulos es "La Sagrada Familia", que tendrá a López encabezando una conversación con los espectadores este 27 de noviembre en la Sala Nemesio, de la comuna de La Reina.

Para la actriz, aquella primera película en la que trabajó junto a Lelio en 2005 "vuelve a revivir y es por algo, quizás para preguntarnos cómo estamos haciendo las cosas, desde qué lugar, dónde estamos nosotros en nuestro trabajo. Así que todo lo que me está trayendo Sebastián ahora, siempre con el dolor presente, son estos regalos, estas perlas que empiezan a emerger, que ya son de un ámbito más espiritual".