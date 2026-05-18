"La Misteriosa Mirada del Flamenco" llega al streaming: ¿Dónde se podrá ver?

La celebrada película chilena "La Misteriosa Mirada del Flamenco" finalmente tiene fecha de estreno en streaming, llegando el próximo 12 de junio a la plataforma Mubi.

Escrita y dirigida por Diego Céspedes, miembro del jurado en la actual edición del Festival de Cine de Cannes, la cinta producida por Quijote Films ha cosechado elogios de la crítica y del público, tanto en Chile como el extranjero, con su historia sobre la marginación y la violencia a las que se enfrentan las comunidades queer.

Ambientada en el Desierto de Atacama a comienzos de los '80, la historia sigue a "Lidia", una niña que crece en un hogar formado por artistas queer marginados en un pueblo minero, en un relato que mezcla realismo mágico, drama y un western moderno para abordar el miedo, el estigma y la búsqueda de afecto.

Estrenada en cines chilenos en marzo de este año y protagonizada por Tamara Cortés, Matías Catalán y Paula Dinamarca, la cinta fue reconocida en festivales como Cannes -donde obtuvo el Gran Premio de la sección Un Certain Regard-, San Sebastián y Bruselas, además de ser nominada a los Premios Goya y ser destacada por The Hollywood Reporter como la Mejor Película en Español de 2025.