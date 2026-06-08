Lux Pascal reivindica el cine y la literatura chilena en Tribeca con "Guerra de verano"

La actriz chileno-estadounidense Lux Pascal reivindicó este lunes el cine y la literatura chilena al promocionar su nueva película "Guerra de verano", dirigida por la cineasta Alicia Scherson y recién estrenada en el festival de Tribeca en Nueva York.

Pascal interpreta a "Ingrid", la novia de "Udo Berger" (Dan Beirne), el protagonista de la novela póstuma de Roberto Bolaño, "El Tercer Reich", que en esta adaptación cinematográfica de Scherson transcurre en una playa de Chile en 1989.

La pareja de "gringos" formada por "Ingrid" y "Udo", un campeón de juegos de mesa bélicos, pasa sus vacaciones en un hotel de la costa chilena al final de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando un misterioso ahogamiento cambia las cosas y empieza a difuminarse la frontera entre el juego y la realidad.

La "mezcla de desconfianza, una sensación de amenaza permanente, con el supuesto relajo y alegría del verano, nos pareció muy entretenida de construir", declaró a EFE la directora, que explicó que la playa "esconde cierta posibilidad de violencia".

"Es un lugar también donde las clases sociales se mezclan y donde estamos casi desnudos, vulnerables. En ese escenario la presencia policial, el cuerpo que desaparece en el mar, nos remite a una violencia política de la que el protagonista, que va en modo turista, no logra darse cuenta", aseguró.

"Fue difícil hacer de una persona 'foránea'"

Por su parte, Lux Pascal, hermana del actor Pedro Pascal, declaró que el mayor desafío fue integrarse en su papel "como una persona que parecía extranjera al ambiente", puesto que ella nació en Estados Unidos, de padres chilenos exiliados y ha pasado parte de su vida en el país suramericano.

"Fue difícil hacer de una persona 'foránea' con gente que no solo considero compañeros de elenco, sino que también hay amistad", relató la actriz, quien además destacó su "profunda conexión" con Chile, "tanto profesional como personalmente".

No obstante, no le costó encarnar a "Ingrid", una mujer que presenta "contradicciones" porque, como todos, busca "sobrevivir en un mundo que puede parecer hostil", y que necesita "escaparse de la locura que ocurría no solo en ese hotel, pero también dentro de la cabeza de su pareja".

Lux Pascal y el equipo de la película durante el estreno en Tribeca. (Foto: @luxpascal_)

"Creo que como 'Ingrid' y, particularmente, como mujer, se nos exige un nivel de generosidad y sacrificio personal que no necesariamente es humano", reflexionó Pascal, quien en 2021 inició su transición.

Con "Guerra de verano", su nueva incursión en el cine tras debutar con la producción argentina-española "Miss Carbón", de 2025, la actriz dice esperar que el público se lleve "un pedazo de cine y de literatura chilenas, ¡y un poco de historia también!".

"Desafiante" pero "bonito" adaptar nuevamente a Bolaño

Scherson, que ganó en 2005 el premio a mejor director novel en Tribeca con "Play", describió como "desafiante" pero "bonito" adaptar por segunda vez una novela de Bolaño al cine, después de transformar en 2013 "Una novelita lumpen" en la cinta "El futuro".

"El Tercer Reich" es "una novela caótica, recordemos que (Bolaño) nunca la publicó, es más extensa y tiene muchos cabos sueltos. También es más cómica. La escritura del guion fue, por lo mismo, más desafiante a la hora de construir una estructura cinematográfica", afirmó.

Además, en esta "primera novela que Bolaño escribió está la semilla de muchos temas, personajes, ideas, lugares que después aparecen desarrollados en otras novelas posteriores", señaló la directora, que junto a Pascal acudió el domingo por la noche al estreno.