Director de "La Máscara" y "El Rey Escorpión" muere a los 74 años

Diversos medios especializados informaron del inesperado fallecimiento del director Chuck Russell a los 74 años.

Según reporta TMZ, el cineasta fue encontrado sin respuesta en su casa en San Diego y por ahora se desconocen las causas de su deceso.

Russell se hizo conocido al dirigir varias películas que tuvieron notoriedad en las carteleras de cine como "La máscara" con Jim Carrey o "El Rey Escorpión", la cual catapultó la carrera actoral de Dwayne Johnson.

El estadounidense debutó en el cine a fines de los 80 dirigiendo a "Freddy Krueger" en la tercera película de "A Nightmare on Elm Street". También trabajó con

Arnold Schwarzenegger en "Eraser" de 1996 y con John Travolta en "I Am Wrath" de 2016.