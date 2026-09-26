Doctor Doom, Loki y Hulk: lo que muestran las cuatro escenas nuevas de Avengers: Endgame

Marvel reestrenó esta semana Avengers: Endgame (2019) en una versión extendida que suma cuatro escenas inéditas, todas conectadas con la esperada Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

Bajo el nombre de Avengers: Endgame Encore, la película se alarga cuatro minutos e incorpora nuevos personajes, entre ellos el esperado regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia, esta vez como Doctor Doom, según informó Variety.

De acuerdo con el mismo medio, el nuevo metraje fue filmado durante la producción de Doomsday y también trae de vuelta a Loki, interpretado por Tom Hiddleston, y a Bruce Banner, en la piel de Mark Ruffalo.

De qué tratan las escenas (alerta de spoiler)

La primera escena se ubica en el emotivo final de Endgame, cuando Steve y Peggy comparten su baile. En ese momento reciben la sorpresiva visita de Loki, vestido con el uniforme de la Autoridad de Variación Temporal (AVT), quien llega a advertirles sobre la rama inestable que el viaje en el tiempo de Steve abrió en el multiverso.

La segunda escena transcurre en las oficinas de la AVT. Ahí, Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Miss Minutes (Tara Strong) descubren que dos Tierras están a punto de chocar en una incursión, mientras el multiverso comienza a colapsar por completo.

La tercera escena aparece durante los créditos y muestra a Bruce Banner en un búnker subterráneo, experimentando con un suero para suprimir su transformación en Hulk. Sus planes se desarman cuando Doctor Doom irrumpe en el lugar y lo fuerza a convertirse en el gigante verde para enfrentarlo.

El sonido de la armadura de Tony Stark ahora pertenece a Doom

La última escena, al cierre de los créditos, retoma el misterioso sonido metálico que en Endgame correspondía a Tony Stark forjando su armadura. Esta vez, el ruido se asocia a Doctor Doom mientras forja su propia máscara, lo que insinúa un origen compartido entre ambos personajes, los dos interpretados por Downey Jr.

Avengers: Endgame Encore llegó a las salas a nivel internacional entre el 24 y el 25 de septiembre de 2026, como antesala de Avengers: Doomsday, que se estrenará el mismo día que Dune: Part 3.