Dwayne Johnson vuelve a cantar y bailar en el tráiler del live-action de "Moana"

Disney lanzó este miércoles un nuevo tráiler de su live-action de "Moana", la reimaginación de la película de 2016 que tuvo a Dwayne Johnson y Auli'i Cravalho en las voces de sus protagonistas.

En esta oportunidad, La Roca vuelve para dar vida en la acción real al semidiós "Maui", cantando y bailando su famoso tema "De nada" en esta nueva versión, que tiene a Catherine Laga'aia como la valiente navegante que da título a la película.

Además, se confirmó el retorno de Jemaine Clement en la voz del cangrejo gigante "Tamatoa", a quien ya interpretó en la película original.

"Moana" se estrenará el próximo 9 de julio en cines.

El elenco incluye a Rena Owen como la venerada abuela de "Moana,Tala"; y a John Tui como el jefe "Tui" y Frankie Adams como "Sina", los padres de nuestra protagonista.

Tommy Kail, quien dirigió el premiado musical de Broadway "Hamilton", será el director de esta adaptación live-action, teniendo de regreso a Lin-Manuel Miranda en la música tras encargarse de las canciones de la película de 2016.

La película mantiene la historia, con el llamado del océano que responde "Moana Waialiki", la joven hija del jefe de una tribu en Oceanía y que desciende de un antiguo linaje de navegantes. Ella se embarca en la misión de salvar a su pueblo, conociendo en el camino "Maui", un semidiós que la ayudará a lograr su objetivo y con quien comparte este difícil viaje a través del océano.