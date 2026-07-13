El emotivo adiós de Laura Dern a Sam Neill: "Siempre te amaré, Dr. Alan Grant"

La actriz Laura Dern escribió una sentida despedida a Sam Neill, fallecido este lunes a los 78 años, a quien describió como "un auténtico y noble caballero".

Aunque el neozelandés participó en más de 150 títulos de cine y televisión a lo largo de su carrera, su papel más célebre fue como el paleontólogo "Alan Grant" en la saga "Jurassic Park" junto a Dern, quien dio vida a la paleobotanista "Ellie Sattler".

Tras la película original de 1993 dirigida por Steven Spielberg, retomó al personaje en "Jurassic Park III" (2001) y "Jurassic World Dominion" (2022), reuniéndose con Dern en aquellas secuelas.

"Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Me mostró lo que significaban la lealtad, el instinto protector y el amor, siempre con un sentido del humor muy sarcástico", expresó la actriz en una sentida declaración enviada a Variety.

En su texto, destacó que "era un auténtico y noble caballero, la encarnación del protagonista de mis sueños. Siempre te amaré, Dr. Alan Grant".

Spielberg también se sumó al recuerdo de Neill en su partida, señalando en un comunicado enviado al citado medio que tiene "mucho que agradecer a Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por haber elegido a Sam Neill para los papeles en los que brilló con tanta intensidad que me llamaron la atención y le llevaron a interpretar al 'Dr. Alan Grant' en 'Jurassic Park'".

"Sam era una persona extraordinariamente colaboradora. Para él fue todo un reto interpretar a un personaje que se comportaba como si los niños fueran desordenados y desagradables, ya que eso era todo lo contrario al padre cariñoso que era con sus propios hijos", destacó sobre su rol protagónico en la película original de 1993.

El cineasta celebró el haber trabajado con Neill en todas las películas de "Jurassic Park", reconociendo que "junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia 'Jurassic', y ni nosotros ni sus muchos millones de seguidores de todo el mundo olvidaremos jamás a Sam".