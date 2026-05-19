El final de "The Boys" llega a cines chilenos: Esto es lo que debes saber

La historia de "The Boys" terminará este miércoles con el final de su quinta y última temporada, un desenlace que se podrá ver en cines chilenos.

El choque definitivo entre los muchachos y el todopoderoso superhéroe fascista "Homelander", que se extenderá por poco más de una hora, tendrá funciones únicas este miércoles 20 de mayo en los cines de la cadena de multisalas Cinépolis, tanto en Santiago como en regiones.

Las proyecciones serán solamente en las salas de formato especial 4DX y no habrá venta de entradas individuales, sino que hay que comprar la promoción "MaxiCombo" -que incluye dos entradas, además de bebidas y popcorn- para acceder a las funciones, la cual tiene un precio de 30 mil pesos.

Estos son los horarios de las funciones en los complejos de Cinépolis a lo largo de todo Chile para el final de "The Boys":

• Coquimbo: 14:30 - 19:30 - 21:10

• Maipú: 12:45 - 17:30 - 19:30

• Estación Central: 13:00 - 18:15 - 20:15

• La Reina: 19:00 - 20:45

• Plaza Egaña: 13:00 - 18:15 - 20:00

• Padre Hurtado: 14:40 - 19:30 - 21:15

• Parque Arauco: 15:45 - 17:45 - 19:30

• Talca: 12:30 - 17:30 - 19:30

• Chillán: 12:15 - 17:45 - 19:45