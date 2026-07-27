El nuevo "Black Panther" fue elegido hace seis meses en una "reunión secreta"

"Soy el príncipe T'Challa, hijo del rey T'Challa". Sorpresa causó este fin de semana el anuncio de David Jonsson como el próximo "Black Panther" ("Pantera Negra"), pero tanto Marvel Studios como el actor conocían la noticia desde hace seis meses, guardando el secreto hasta la revelación oficial en la pasada Comic-Con de San Diego.

Jonsson encarnará al hijo de "T'Challa", compartiendo el mismo nombre del personaje inmortalizado por el fallecido Chadwick Boseman, y sucederá a su tía "Shuri" (Letitia Wright) en el manto del protector del reino de Wakanda en "Black Panther 3", que se estrenará en diciembre de 2028.

Ryan Coogler ("Sinners") volverá para dirigir la tercera parte de la trilogía, con el propio jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmando que el cineasta fue quien eligió a Jonsson en una "reunión secreta" que tuvo lugar hace medio año.

En conversación con la revista Empire, Feige explicó que Coogler "me llamó y me dijo: 'Lo he encontrado'. Yo le pregunté: '¿Qué quieres decir?'. Y él me contestó: 'Lo he encontrado. Se llama David Jonsson'. Me habló de sus películas. Yo ya había visto algunas. Vi otras más".

"Me dijo: 'Voy a conocerlo'. Se reunió con él en secreto, bajo el amparo de la noche, en un hotel de algún sitio, y después me llamó y me dijo: 'Es él, es él, lo sentí. Lo sentí en mi alma. Es un buen hombre y es el próximo Pantera Negra'. Se me puso la piel de gallina, se me humedecieron un poco los ojos y dije: 'Hagámoslo'. Así que llevamos cinco o seis meses guardándonos este secreto", aseguró.

El hijo de "T'Challa", también conocido como "Toussaint", fue presentado en la última escena de "Black Panther: Wakanda Forever", de 2022, cuya existencia fue revelada a "Shuri" por "Nakia" (Lupita Nyong'o), la madre del niño.

Jonsson será la versión adulta del heredero de Wakanda, en una película que llegará un año después de que "Avengers: Secret Wars" reescriba por completo al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés).