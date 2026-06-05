El regreso de "Scary Movie" es un disparate que igual saca unas risas

A más de 25 años de su primera entrega, "Scary Movie" renace con sus creadores originales, los hermanos Wayans, para parodiar a una nueva generación de películas de horror y prometiendo ser tan políticamente incorrecta como lo fue en sus inicios.

Esta última promesa se cumple sin temor a incomodar e igual logra sacar algunas risas, aunque el resultado sea un disparate sin mucho sentido en un revoltijo de ideas donde la narrativa está muy ausente.

Tampoco llega a justificar en ningún momento el retorno de "Scary Movie", más allá de permitir a los Wayans volver a tomar las riendas de una saga que ayudaron a convertir en un fenómeno y que les fue arrebatada por Harvey Weinstein, otrora pez gordo de Hollywood actualmente condenado por violación.

Anna Faris es el verdadero corazón de la franquicia.

Justamente es ahí donde están los mejores golpes de los hermanos Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans, verdaderos arquitectos de la franquicia nacida en el 2000, porque nunca esconden la molestia de que la saga continuara sin ellos y se dan el gusto de vengarse -de forma muy literal- todo lo que ocurrió cuando estuvieron ausentes. Aquellos chistes están bien rematados y sacan las mayores risas, junto con la inesperada referencia a otra creación de los Wayans.

El resto del conjunto no corre con la misma suerte. Aunque la historia toma como base la trama de "Scream 5", de 2022, no tarda en perder el hilo conductor y todo termina en un desvarío de ideas que solamente logra mantenerse unido gracias al talento de Anna Faris y Regina Hall, quienes son el verdadero corazón de la saga al lograr elevar hasta el material más débil.

La lista de títulos parodiados es extensa, desde "Get Out" a "Sinners", además de "La Sustancia" y "Weapons", sumando "Longlegs" y hasta cierta película animada con K-pop en el título, pero están pegoteados unos tras otros sin mayor sentido más que el de juntar la mayor cantidad de parodias posibles en una sola película.

"Shorty" (Marlon Wayans), "Brenda" (Regina Hall) y "Ray" (Shawn Wayans) se reúnen en esta sexta película.

Además de reunir a casi todo el elenco de la primera película, pareciera que no hubiera pasado el tiempo para los personajes al comportarse prácticamente igual. Pese a que algunos tienen hijos, "Shorty" (Marlon Wayans) sigue muy drogado y "Ray" (Shawn Wayans) continúa insistiendo en que no es gay.

Es que los Wayans no son nada de sutiles en su desprecio a las secuelas legado, que reúnen personajes nuevos con los originales, y lanzan potentes dardos a los intentos por dejar atrás a lo que hizo especial inicialmente a "Scary Movie". Pero nunca logra llegar al nivel de su primera película ni ser más que un festín de parodias pegadas una tras otra, donde algunas funcionan y otras ni lo intentan.

Cuando es incorrecta y sin miedo a la cancelación, la nueva "Scary Movie" logra sacar algunas risas, pero peca de no querer ser más de lo que ya fue hace más de 25 años, sin frescura ni novedad.

"Scary Movie" ya está en cartelera en los cines de Chile.