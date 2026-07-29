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El videojuego salta al mundo real en el tráiler de la nueva película de "Jumanji"

Publicado: | Fuente: Andes Films
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Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan se reúnen nuevamente en la nueva película de "Jumanji", la cual tendrá a los héroes del videojuego saltando al mundo real. La cuarta entrega de la saga promete ser el cierre de la trilogía sobre la jungla dentro de la consola, tras "Welcome to the Jungle" de 2017 y "The Next Level" de 2019. Nuevamente dirigida por Jake Kasdan, "Jumanji: En el mundo real" ("Jumanji: Open World") se estrenará esta Navidad en cines.

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