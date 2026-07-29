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Tópicos: Magazine | Cine | Festivales de Cine

Pedro Pascal estrenará su mayor reto actoral en el Festival de Cine de Nueva York

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Behemoth!" es el primer gran protagónico del chileno, dando vida a un prodigioso chelista que recoge los trozos de una vida fracturada.

Pedro Pascal estrenará su mayor reto actoral en el Festival de Cine de Nueva York
 Searchlight Pictures

La película es dirigida por Tony Gilroy, creador de la serie "Andor".

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El Festival de Cine de Nueva York estrenará el próximo 2 de octubre la nueva película del actor chileno Pedro Pascal, "Behemoth!", dirigida por el estadounidense Tony Gilroy, según anunció esta semana la organización.

Film at Lincoln Center, que organiza este emblemático festival del 25 de septiembre al 12 de octubre, indicó en un comunicado que "Behemoth!" será una de sus cintas destacadas de la 64 edición, con una noche de gala.

Pascal "hace la mejor actuación de su carrera como 'Alex', un chelista que recoge los trozos de una vida fracturada, en este drama estadounidense con una inteligencia, humor y gracia poco comunes, del director y guionista nominado al Oscar" Tony Gilroy, señaló la nota.

Pascal interpreta a un antiguo niño prodigio que vive a la sombra de una reconocida familia de músicos, y que ha dejado su puesto en una orquesta en Chicago, huyendo de su maníaca ex, encarnada por Olivia Wilde, para grabar bandas sonoras en Hollywood, agregó.

Gilroy, director de "Michael Clayton", creador de la serie "Andor" y guionista de la saga "Bourne", entre otros títulos aclamados, relató que lleva la mayor parte de su vida "orbitando" el festival, desde que trabajaba en un bar cercano y un cliente le regaló una entrada para ver "Fitzcarraldo" en 1982.

Que "Behemoth!" sea película destacada, dijo, "es una fantasía". El festival "ha sido siempre el listón para mí, la oportunidad de estrenar una película que no puedo esperar a mostrar, en esa sala, a esa audiencia, se siente tan emocionante como me lo imaginaba", comentó.

De momento, solo se han anunciado esta película, que se emitirá a mitad del festival, así como la de apertura, "Paper Tiger", protagonizada por Adam Driver, que se estrenó en el Festival de Cannes; y la de cierre, el documental "14th", de Ava Duvernay, sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

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