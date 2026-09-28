"Tender Loving Care", de Mike Leigh, la gran triunfadora del Festival de San Sebastián

"Tender Loving Care", de Mike Leigh, se alzó este fin de semana con la Concha de Oro a la mejor película del septuagésimo cuarto Festival de Cine de San Sebastián, una historia de cuidados que, según ha declarado el director británico de 83 años, será probablemente su último trabajo.

Esta mirada compasiva sobre una realidad compleja ha merecido además otros dos premios, el de mejor guion y el de mejor interpretación para su protagonista, Kate O'Flynn, que comparte ex aequo con Asta Kamma August, actriz de "Growth of the Soil", del noruego Hans Petter Moland.

El premio a la mejor dirección fue para una de las cinco mujeres cineastas que competían por la Concha de Oro en esta edición: la sueca Amanda Kernell por "Brace Your Heart", una película sobre cuidadores de renos samis del norte de Suecia.

El único representante del cine español en el palmarés oficial fue Javier Cámara como mejor actor de reparto en la película "5 minutos más", de Javier Ruiz Caldera.

Además, la película argentina "La ilusión de un verano sin fin", de la directora Alessandra Sanguinetti, ganó el Premio Horizontes Latinos del festival, en una gala de clausura en la que varios cineastas mostraron su apoyo al pueblo Palestino.

Sanguinetti fue uno de ellos y, tras recoger el galardón, dijo: "Espero que Israel saque las garras de Palestina y otros lugares porque, de lo contrario, vamos a ser nosotros Palestina".

"La ilusión de un verano sin fin", que también se alzó con el Premio de la Juventud, es un documental que transcurre en la pampa argentina y que la directora definió como "una carta de amor al campo argentino, a toda esa belleza que está en peligro".

El Festival de San Sebastián también premio al largometraje británico "Naza", de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, con el Premio del Público a la mejor película europea.

Los dos realizadores, que presentaban su película en la sección Perlak, no pudieron acudir a San Sebastián, pero enviaron un mensaje en el que se mostraron "eternamente agradecidos" por la acogida que el público del Festival dio a este trabajo.

El Premio New Directors fue para la coproducción germano-francesa "Body of Glass", de la directora alemana Naëmi Ada, que denunció "la complicidad del Estado alemán con el genocidio en Palestina".

Fuera de la sección oficial, la película española "La bola negra", de Javier Calvo y Javier Ambrossi, obtuvo el premio del público.