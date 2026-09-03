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George y Amal Clooney protagonizaron la primera alfombra roja de Venecia

Publicado: | Fuente: EFE
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El Festival de Venecia inició el miércoles 2 de agosto su edición número 83 y la primera alfombra roja estuvo protagoniza por el actor, director y productor estadounidense George Clooney, que llegó acompañado de su mujer, Amal.

El protagonista de películas como "Ocean's Eleven" y "Argo", y que se hizo popular en la serie médica "ER" recibirá en el certamen un León de Oro honorífico, en reconocimiento a toda su trayectoria.

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