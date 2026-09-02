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Carlos Palacios cumplió con su penal en la tanda y Boca eliminó a Vélez en la Copa Argentina

Publicado: | Fuente: TyC Sports
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Boca Juniors, con el chileno Carlos Palacios entrando en los minutos finales, empató 0-0 con Vélez Sarsfield y ganó por 4-3 los penales en el Estadio "Mario Kempes" en Córdoba, logrando la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. "La Joya" anotó uno de los disparos en la tanda, en un partido donde Williams Alarcón se quedó en la banca, al igual que Claudio Baeza en el cuadro de Liniers; Diego Valdés, en tanto, no fue citado por lesión.

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