La vieja y confiable: "Star Wars" tendrá nueva trilogía sobre la saga Skywalker

El sitio especializado Deadline reportó que la franquicia "Star Wars" volverá a escribir nuevos capítulos de la saga Skywalker en el cine.

A ocho años del estreno del "Episodio IX: The Rise of Skywalker", la compañía Lucasfilm está trabajando junto a Jon Watts -co creador de "Skeleton Crew" y director de varias cintas de "Spider-Man"- en un primer largometraje de una nueva trilogía basada en la mencionada familia.

La cinta sería escrita por Simon Kinberg, quien ya trabajó con "Star Wars" en la serie animada "Rebels". Además el portal señala que la actriz Daisy Ridley se encuentra en la mira del proyecto para repetir su papel de "Rey", lo que confirma que será una secuela de las últimas cintas.

Pese a estos detalles, el proyecto aún espera ser aprobado por Disney, la compañía matriz de LucasFilms.

La saga Skywalker es la línea central de la historia de "Star Wars" y cuenta con nueve largometrajes estrenados entre 1977 y 2019.