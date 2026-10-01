Mark Ruffalo arremete contra la fusión de Paramount y Warner, tras el aval de la justicia

El actor estadoundiense Mark Ruffalo arremetió contra la fusión entre Paramount Skydane y Warner Bros. Discovery, después de que una jueza del estado de California aprobara este miércoles el acuerdo alcanzado con doce fiscales de EE.UU. para su polémica unificación.

"Esta fusión sofocará la creatividad, debilitará la libertad de expresión y costará empleos a muchas personas; es un mal negocio para este país y jamás debió haberse aprobado", indicó el coprotagonista de 'Spotlight' -en un comunuicado en la red social Threats-.

Para Ruffalo, el resultado de esta operación "es sumamente decepcionante" para las ciento de miles de personas que se movilizaron para bloquearla, aunque advirtió que tampoco es el final del proceso.

"Este movimiento popular no se desvanecerá, ni tampoco nuestra determinación", afirmó el afamado actor.

El acuerdo entre Paramount y Warner "nunca se trató de una sola fusión: se trató de luchar contra los multimillonarios oligarcas corruptos que pisotean los intereses de la gente común para enriquecerse", sentenció.

Ruffalo se ha posicionado en Hollywood como uno de las voces más contrarias a este acuerdo, que recibió este miércoles la aprobación al entendimiento alcanzado el pasado 21 de septiembre para resolver definitivamente el litigio judicial.