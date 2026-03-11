Síguenos:
El Teatro Dolby, listo para la ceremonia 2026 de los Oscar

El bulevar Hollywood, en torno al Teatro Dolby en Los Ángeles, California, alista detalles para la ceremonia de los premios Oscar, que se desarrollará el domingo 15 de marzo. En 2025, la producción del máximo evento del cine tuvo un costo de 60 millones de dólares.

