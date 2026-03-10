De madrugada retornó a su tradicional ubicación la estatua al general Manuel Baquedano, que estuvo ausente cinco años de su plinto, a raíz del riesgo que corría en medio de los violentos incidentes de que la plaza homónima fue testigo durante el estallido social de octubre de 2019 y los meses siguientes.

La obra fue sometida a una profunda restauración en su locación temporal, el Museo Histórico y Militar, y en su retorno al centro santiaguino estuvo acompañada por el nuevo comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela, así como un destacamento de honor de la Escuela Militar.

