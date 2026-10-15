Steven Soderbergh ayudará a terminar "The Batman 2"

El cineasta ganador del Oscar Steven Soderbergh se sumó a la secuela de "The Batman" para ayudar a terminarla, luego de que su director Matt Reeves se viera obligado a abandonar temporalmente las grabaciones para atender un "asunto familiar".

Soderbergh, que se declaró admirador del trabajo de Reeves, se incorporó al proyecto protagonizado por Robert Pattinson para encargarse de las últimas semanas de rodaje en Londres, reemplazando al cineasta en esa tarea.

El rodaje fue suspendido para que Reeves pudiera hacerse cargo de ese complejo asunto personal, contando con el completo apoyo de Warner Bros. y DC Studios.

Fue el propio director de "The Batman: Parte II" quien aclaró que no ha abandonado completamente el proyecto, retomándolo durante la fase de postproducción cuando esté listo para volver.

"Para que quede claro, no voy a abandonar 'The Batman: Parte II'. Estoy profundamente agradecido a Steven por haber acudido en mi ayuda en estos momentos tan difíciles para ayudarme a terminar el rodaje", escribió Reeves en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Por ahora, no se ha informado cuándo se retomará el rodaje y se desconoce si esta situación obligará a postergar nuevamente el estreno, que actualmente está agendado para el 18 de febrero de 2028.

La historia se mantiene en secreto y solo se ha revelado que se desarrollará en invierno, luego de mostrar al Batimóvil por las calles nevadas de Gotham.

El largometraje también sumó a su elenco a dos importantes rostros del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), al contar con la participación de Sebastian Stan y Scarlett Johansson, reconocidos por sus roles de "Bucky Barnes / Winter Soldier" y "Natasha Romanoff / Black Widow", respectivamente.