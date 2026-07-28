Traductora de "La Odisea" destrozó la película de Nolan: "La escritura es pésima"

La película de Christopher Nolan "La Odisea" es un éxito de taquilla, pero la traductora al inglés del poema de Homero, citada por el cineasta como una influencia en su adaptación, ha escrito una crítica demoledora del largometraje, del que dice que carece de profundidad emocional y ética.

La cinta de Nolan narra el peligroso viaje de "Odiseo" (Matt Damon) de regreso a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya, mientras su esposa "Penélope" (Anne Hathaway) espera su retorno mientras descarta a los pretendientes que se han instalado en su palacio.

A pesar de haber sido rodada con cámaras IMAX para ofrecer al espectador una experiencia más nítida y realista, la traductora británico-estadounidense Emily Wilson ha escrito un artículo muy crítico del filme en la publicación London Review of Books, titulado "Un hombre sin complicaciones".

Wilson, licenciada en Estudios Clásicos en la Universiad de Oxford, es profesora en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) y, además de "La Odisea", ha traducido la "Ilíada" de Homero.

"La Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen que el poema sea grandioso. No aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos", escribió Wilson.

Pero la traductora va más allá al considerar que la cinta "carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética" y afirma que "su estructura narrativa es artificiosa".

"La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible", añadió Wilson.

"El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento para celebrar"

Pese a todo, Wilson reconoció que la obra del director británico ha despertado un renovado interés por la epopeya griega.

"El estreno de La Odisea sigue siendo un acontecimiento para celebrar", señala Wilson, que afirma que el poema atrae al público a las salas de cine y las traducciones se están vendiendo mucho.

Nolan está haciendo "todo lo posible para que el público general vuelva a leer, y se lo agradezco", dijo Wilson. Añadió que la película es confusa y sus personajes están poco desarrollados, pero concede que tiene calidad en las grandes explosiones y la aparición de personajes gigantes.

A pesar de las críticas de la traductora, la prensa británica ha elogiado la película.