Aseguran que Viña 2027 ya tiene a sus primeros artistas confirmados

A poco más de cinco meses de su realización el Festival de Viña del Mar trabaja para concretar su parrilla de artistas y humoristas de cara a su edición 2027.

En medio de esas negociaciones se filtraron tres nombres que estarían confirmados o en conversaciones avanzadas para ser parte de Viña 2027.

Fue el periodista Patricio Sotomayor de "Plan Perfecto" quien reveló que la cantante Laura Pausini es uno de esos nombres.

La italiana ha sido uno de los anhelos del evento durante los últimos años, pero por problemas de agenda no ha podido retornar a la Quinta Vergara. Sin embargo Pausini entusiasmó a sus fans con una gira que prepara para la región para fines de febrero 2027 y la cual, por ahora, no contempla fechas en Chile.

Otro de los nombres revelados en el programa de Chilevisión es el del reggaetonero Arcángel, quien ya visitó Chile este año de la mano de la productora Bizarro.

Otro de los nombres que sonó fue el del dúo chileno Los Vásquez, quienes podrían concretar su esperado debut en el Festival de Viña del Mar.