Chilevisión y Bizarro confirman fechas del Festival del Huaso de Olmué 2027

La alianza formada por Chilevisión y la productora Bizarro anunciaron los primeros detalles de la edición 2027 del tradicional Festival del Huaso de Olmué.

El evento se llevará a cabo entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero del próximo año en la comuna de Olmué en la Región de Valparaíso.

Además se dio inicio a la inscripción de artistas y composiciones de cara a la competencia folclórica, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de noviembre.

En marzo pasado Chilevisión y Bizarro se adjudicaron el Festival del Huaso de Olmué por las ediciones proyectadas entre 2027 y 2032. Los artistas y humoristas de su próxima versión serán anunciados próximamente.