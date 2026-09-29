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Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Chilevisión y Bizarro confirman fechas del Festival del Huaso de Olmué 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será la primera edición organizada por el canal privado y la actual productora del Festival de Viña.

Chilevisión y Bizarro confirman fechas del Festival del Huaso de Olmué 2027
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La alianza formada por Chilevisión y la productora Bizarro anunciaron los primeros detalles de la edición 2027 del tradicional Festival del Huaso de Olmué.

El evento se llevará a cabo entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero del próximo año en la comuna de Olmué en la Región de Valparaíso.

Además se dio inicio a la inscripción de artistas y composiciones de cara a la competencia folclórica, cuyas postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de noviembre.

En marzo pasado Chilevisión y Bizarro se adjudicaron el Festival del Huaso de Olmué por las ediciones proyectadas entre 2027 y 2032. Los artistas y humoristas de su próxima versión serán anunciados próximamente.

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