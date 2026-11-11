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Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Diana Bolocco y José Miguel Viñuela serán animadores del Festival de Olmué 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La dupla se subirá al escenario de El Patagual entre el 14 y 17 de enero.

Diana Bolocco y José Miguel Viñuela serán animadores del Festival de Olmué 2027
 CHV

Los conductores siguen sumando proyectos como figuras de CHV.

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Este miércoles se oficializó que Diana Bolocco estará a cargo de la conducción del próximo Festival del Huaso de Olmué, confirmándose que será acompañada por José Miguel Viñuela en la animación.

Los rostros de Chilevisión animarán la edición 2027 del tradicional evento en su nueva casa televisiva, subiéndose al escenario de El Patagual entre el 14 y 17 de enero del próximo año.

De esta manera, los conductores siguen sumando proyectos como figuras de CHV, ya que Bolocco también conducirá el regreso de "Pasapalabra" y Viñuela liderará la nueva temporada del reality "Gran Hermano".

La próxima edición del festival a cargo de Chilevisión en alianza con la productora Bizarro tendrá como artistas invitados a Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Illapu, Los Pericos y Sinaka, entre otros. 

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