Festival de Olmué 2027 completó su parrilla: Esta es la programación por día

Chilevisión y la productora Bizarro presentaron este miércoles la parrilla de artistas y humoristas para el próximo Festival del Huaso de Olmué.

En su nueva casa televisiva, el evento conducido por Diana Bolocco y José Miguel Viñuela se llevará a cabo entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero en el tradicional escenario de El Patagual.

Respecto a los espectáculos musicales, destacan las artistas nacionales Francisca Valenzuela, Javiera Mena y Cami, el grupo Illapu, los argentinos Los Pericos y el artista urbano chileno Sinaka.

La comedia del certamen estará a cargo de Bombo Fica, Pastelito, Maly Jorquera y Diego Urrutia.

Programación Olmué 2027

Jueves 14 de enero

Bombo Fica

Los Pericos

El Llanero de Ñuble

Viernes 15 de enero

Illapu

Pastelito

Cami

Sábado 16 de enero

Francisca Valenzuela

Maly Jorquera

Javiera Mena

Domingo 17 de enero