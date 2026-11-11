Festival de Olmué 2027 completó su parrilla: Esta es la programación por día
Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Illapu, Los Pericos y Sinaka encabezan la cita.
Bombo Fica, Pastelito, Maly Jorquera y Diego Urrutia estarán a cargo del humor.
Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Illapu, Los Pericos y Sinaka encabezan la cita.
Bombo Fica, Pastelito, Maly Jorquera y Diego Urrutia estarán a cargo del humor.
Chilevisión y la productora Bizarro presentaron este miércoles la parrilla de artistas y humoristas para el próximo Festival del Huaso de Olmué.
En su nueva casa televisiva, el evento conducido por Diana Bolocco y José Miguel Viñuela se llevará a cabo entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero en el tradicional escenario de El Patagual.
Respecto a los espectáculos musicales, destacan las artistas nacionales Francisca Valenzuela, Javiera Mena y Cami, el grupo Illapu, los argentinos Los Pericos y el artista urbano chileno Sinaka.
La comedia del certamen estará a cargo de Bombo Fica, Pastelito, Maly Jorquera y Diego Urrutia.
Jueves 14 de enero
Viernes 15 de enero
Sábado 16 de enero
Domingo 17 de enero