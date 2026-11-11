Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago30.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Magazine | Festivales | Olmué

Festival de Olmué 2027 completó su parrilla: Esta es la programación por día

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Illapu, Los Pericos y Sinaka encabezan la cita.

Festival de Olmué 2027 completó su parrilla: Esta es la programación por día
 CHV

Bombo Fica, Pastelito, Maly Jorquera y Diego Urrutia estarán a cargo del humor.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Chilevisión y la productora Bizarro presentaron este miércoles la parrilla de artistas y humoristas para el próximo Festival del Huaso de Olmué.

En su nueva casa televisiva, el evento conducido por Diana Bolocco y José Miguel Viñuela se llevará a cabo entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero en el tradicional escenario de El Patagual.

Respecto a los espectáculos musicales, destacan las artistas nacionales Francisca Valenzuela, Javiera Mena y Cami, el grupo Illapu, los argentinos Los Pericos y el artista urbano chileno Sinaka.

La comedia del certamen estará a cargo de Bombo Fica, Pastelito, Maly Jorquera y Diego Urrutia.

Programación Olmué 2027

Jueves 14 de enero

  • Bombo Fica
  • Los Pericos
  • El Llanero de Ñuble

Viernes 15 de enero

  • Illapu
  • Pastelito
  • Cami

Sábado 16 de enero

  • Francisca Valenzuela
  • Maly Jorquera
  • Javiera Mena

Domingo 17 de enero

  • Sinaka
  • Diego Urrutia
  • Amigo de Artistas

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada