Meruane vivió "desconcertante" momento al ser encarado en pleno show

Como "energizante y desconcertante" calificó el humorista Ricardo Meruane al momento en el que fue encarado por un espectador en pleno show en un bar de Talca.

En el registro, que el propio comediante compartió en sus redes sociales, se observa a un adulto mayor que se sube al escenario para confrontarlo porque, según él, se sintió ofendido por la rutina de Meruane.

Incluso le enrostró su problemático paso por el Festival de Viña, donde estuvo en 2011 y 2016.

"Tú me estás agrediendo a mí. ¿Cuántas veces has participado tú en el Festival de Viña? ¿No te recuerdas de las pifias que has tenido?", emplazó el molesto espectador, descolocando al comediante al no entender la causa del disgusto.

Mientras la audiencia empezó a pifiar al hombre para que se baje del escenario, Meruane decidió tomarse con humor lo sucedido al pedir: "No lo pifien, por favor, no pifien".

En su publicación en Instagram, el humorista hizo ver que el momento tuvo lugar el sábado pasado y que "nunca supe que pretendía este señor que me encaró diciendo que yo lo había ofendido, el público presente fue testigo de que no pasó tal cosa".

"En todo caso le agradezco porque son momentos únicos que ni ensayados resultan mejor", destacó Meruane.