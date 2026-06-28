Muere el comediante José Luis "Koto" Valenzuela: Humoristas lo despidieron

Este fin de semana diversas figuras del humor nacional lamentaron en redes sociales la muerte del empresario y comediante José Luis "Koto" Valenzuela.

Valenzuela comenzó a dedicarse al humor en 2015 con actuaciones en vivo, pero también desde la vereda de los inversionistas al cofundar la ticketera Comedia Ticket.

"Hace 8 años echamos a andar nuestro proyecto, pasamos momentos difíciles y más que eso tb. Más siempre le dimos para adelante porque teníamos la profunda convicción que estábamos haciendo las cosas bien. Sin ti esto no existiría, con nadie más en el mundo podría haber abrazado este sueño", escribió León Murillo en su cuenta de Instagram.

Por su parte Mauricio Palma aseguró que "estoy muy triste e imagino la pena de tantos que compartimos con el koto y recibimos su cariño".

"Aún no lo puedo creer. Empezamos juntos en este camino de la comedia, compartimos tantos escenarios, viajes, asados y experiencias en torno a esto que tanto amabas", lamentó Vicho Viciani.