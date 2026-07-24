Vecinos acusan a Ernesto Belloni de arriendo irregular

Ernesto Belloni fue denunciado por el supuesto arriendo irregular de una parcela en Lampa.

De acuerdo al programa "Plan Perfecto", los residentes de un condominio revelaron que el humorista había arrendado una de sus propiedades para el funcionamiento de un centro de rehabilitación.

No obstante, dichas actividades comerciales estarían prohibidas por las normas de copropiedad del lugar.

La preocupación de los vecinos

En conversación con el espacio farandulero, los vecinos del sector detallaron que en la propiedad, viven entre 20 y 30 personas y que, para instalar el centro, debieron realizar varias modificaciones al lugar.

"Si tú me preguntas, esto no funciona como centro de rehabilitación; estamos teniendo, yo creo, una bomba de tiempo", declaró uno de los residentes, cuestionando el funcionamiento del recinto.

Asimismo, manifestaron su inquietud por la seguridad, ya que algunas personas "de repente se escapan, se van para todas partes, andan deambulando en la noche en las casas".

"Las personas ya no quieren salir al condominio porque se encuentran con desconocidos con la mirada perdida y no saben si están drogados. Yo he visto que se han saltado el portón de acceso", añadieron.

La respuesta de Belloni

Tras estas acusaciones, el programa logró conversar con el exMorandé con Compañía, quien aseguró que se comunicó con los administradores del condominio para conocer las normativas.

"Mandé un WhatsApp a la oficina administradora para saber si me podían mandar el reglamento del condominio", partió explicando, añadiendo que "nunca recibí de vuelta la respuesta, entonces desgraciadamente lo di por hecho y entonces arrendé", admitió.

A raíz de los reclamos, el intérprete de Che Copete señaló que ya inició los trámites correspondientes para poner fin al arriendo del inmueble.

Sin embargo, desde el centro le informaron que no contaban con dinero para arrendar en otro lugar, por lo que el comediante dio "instrucciones yo de que se les devolviera toda la plata que habían pagado para que pudieran arrendar en otra parte y que no les cobraran arriendo mientras no estuvieran ahí".

Para concluir, Belloni dijo comprender la molestia de los residentes del condominio, y que hará lo posible para solucionar el conflicto.