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Tópicos: Magazine | Música

31 Minutos hace historia al anunciar masivo show en el Zócalo de Ciudad de México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los títeres del noticiero más veraz de la televisión darán un espectáculo gratuito en la plaza pública más representativa del país.

31 Minutos hace historia al anunciar masivo show en el Zócalo de Ciudad de México
 Instagram @31minutos

31 Minutos está en plena gira por México con más de 20 fechas agendadas y shows agotados.

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El grupo 31 Minutos hace historia al anunciar un masivo show en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México.

Para alegría de todos los fans mexicanos de Tulio Triviño -el lector de noticias más creíble del universo-, Juan Carlos Bodoque, Juanín, Patana, Policarpo, Mario Hugo y toda la tropa, será un espectáculo completamente gratuito.

La banda de títeres se presentará el próximo 30 de abril en el Zócalo con motivo de las celebraciones del Día del Niño, según lo informado tanto por 31 Minutos como por la Secretaría de Cultura de la capital mexicana.

Será la primera vez que el grupo chileno se presente en solitario en el corazón de la Ciudad de México, donde ya han pasado otros representantes nacionales, como Los Bunkers y Mon Laferte, aunque siendo parte de actos junto a otras bandas.

31 Minutos justamente se encuentra en plena gira por México con más de 20 fechas agendadas y shows agotados.

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