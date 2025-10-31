Arcade Fire anuncia separación de Win Butler y Régine Chassagne: ¿Qué pasará con el grupo?
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La pareja estaba casada desde 2003.
La pareja estaba casada desde 2003.
El grupo Arcade Fire anunció el fin del matrimonio de sus líderes Win Butler y Régine Chassagne tras más de 20 años de relación.
A través de un comunicado, la banda canadiense informó que "después de un matrimonio largo y amado, Win y Régine han decidido separarse" y que ambos "siguen queriéndose, admirándose y apoyándose en su labor como padres".
Sobre el futuro de la banda, aseguraron que "su lazo creativo como almas gemelas continuará, al igual que Arcade Fire".
Ver esta publicación en Instagram