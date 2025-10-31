Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Arcade Fire anuncia separación de Win Butler y Régine Chassagne: ¿Qué pasará con el grupo?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La pareja estaba casada desde 2003.

Arcade Fire anuncia separación de Win Butler y Régine Chassagne: ¿Qué pasará con el grupo?
En portada

El grupo Arcade Fire anunció el fin del matrimonio de sus líderes Win Butler y Régine Chassagne tras más de 20 años de relación.

A través de un comunicado, la banda canadiense informó que "después de un matrimonio largo y amado, Win y Régine han decidido separarse" y que ambos "siguen queriéndose, admirándose y apoyándose en su labor como padres".

Sobre el futuro de la banda, aseguraron que "su lazo creativo como almas gemelas continuará, al igual que Arcade Fire".

