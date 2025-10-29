Ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll se podrá ver en streaming

La ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 ya tiene coordenadas para su emisión a través del streaming.

Este año los artistas escogidos para ingresar a la prestigiosa entidad son Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgarden, The White Stripes, Salt-N-Pepa y Warren Zevon.

Como es habitual, el acto no sólo contemplará las apariciones de los homenajeados que aún están en la Tierra físicamente, si no que también se recordará a aquellos que partieron como Chris Cornell (Soundgarden) y el propio Joe Cocker.

Además habrá tributos musicales al legado de los artistas inducidos.

¿Dónde y cuándo verlo?

La ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll se emitirá en vivo desde las 21:00 horas de este sábado 8 de noviembre en Disney+.