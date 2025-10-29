Chancho en Piedra recordó la participación de Héctor Noguera en "Multirricachón"

La muerte de Héctor Noguera ha causado conmoción en el mundo artístico, quienes han mostrado sus respetos hacia el legendario actor.

En este contexto, integrantes de Chancho en Piedra llegaron hasta el Campus Oriente de la Universidad Católica -lugar del velorio- para despedirse del intérprete, recordando cómo fue trabajar con él en el vídeo musical de la canción "Multirricachón".

"Aprendimos mucho de él en esa experiencia y venimos aquí a despedirnos", declararon Eduardo "Lalo" Ibeas (voz) y Leonardo "Toño" Corvalán (batería), al programa de TVN "El Medio Día".

Respecto a cómo lograron gestar la aparición de Noguera en vídeoclip, el vocalista admitió que siempre fueron admiradores de su trabajo en teleseries y teatro, aunque fue gracias a un amigo que lo lograron.

"Cuando hicimos el vídeo necesitábamos un caballero que fuera respetado por lo que hablaba la canción, ese es el Multirricachón, pero al mismo tiempo que no pareciera una persona engreída. Entonces, necesitamos alguien que sintiera como el cariño de la gente", relató.

Y es que, pese a creer que Tito jamás aceptaría participar, se sorprendieron cuando respondió a la oferta: "Dijo, 'vamos, me encanta la idea, me gusta el tema, me gusta todo'".

"Tenemos mucho respeto y gratitud hacia él, aparte sentimos que es parte de la cultura marrana en cierta manera, porque la imagen de una canción icónica nuestra", añadió Lalo.