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Tópicos: Magazine | Música

Con Martin Scorsese en la portada: Charli XCX lanzó su nuevo álbum

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Music, Fashion, Film" es el título del último disco de la artista británica.

Con Martin Scorsese en la portada: Charli XCX lanzó su nuevo álbum
 Warner Music

Es su primer trabajo de estudio tras encabezar la banda sonora de "Cumbres Borrascosas".

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La cantante británica Charli XCX dio el vamos a su nueva era musical este viernes con el lanzamiento de su álbum "Music, Fashion, Film", cuya portada es protagonizada Martin Scorsese, John Cale y Marc Jacobs.

El premiado cineasta, el músico de The Velvet Underground y el diseñador de moda son las leyendas que están al centro de la postal en blanco y negro capturada por el fotógrafo Aidan Zamiri.

Tras encabezar la banda sonora de "Cumbres Borrascosas", este nuevo trabajo de estudio incluye sus recientes singles "Camera" y "Wink Wink", además de "SS26" y "Rock Music".

Ahora, la artista se prepara para encabezar la gira "Music, Fashion, Film Tour" en Norteamérica durante septiembre y octubre de este año, luego de haber adelantado al sucesor de "Brat" (2024) con shows íntimos en Nueva York y Londres.

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