Con Martin Scorsese en la portada: Charli XCX lanzó su nuevo álbum
"Music, Fashion, Film" es el título del último disco de la artista británica.
Es su primer trabajo de estudio tras encabezar la banda sonora de "Cumbres Borrascosas".
"Music, Fashion, Film" es el título del último disco de la artista británica.
Es su primer trabajo de estudio tras encabezar la banda sonora de "Cumbres Borrascosas".
La cantante británica Charli XCX dio el vamos a su nueva era musical este viernes con el lanzamiento de su álbum "Music, Fashion, Film", cuya portada es protagonizada Martin Scorsese, John Cale y Marc Jacobs.
El premiado cineasta, el músico de The Velvet Underground y el diseñador de moda son las leyendas que están al centro de la postal en blanco y negro capturada por el fotógrafo Aidan Zamiri.
Tras encabezar la banda sonora de "Cumbres Borrascosas", este nuevo trabajo de estudio incluye sus recientes singles "Camera" y "Wink Wink", además de "SS26" y "Rock Music".
Ahora, la artista se prepara para encabezar la gira "Music, Fashion, Film Tour" en Norteamérica durante septiembre y octubre de este año, luego de haber adelantado al sucesor de "Brat" (2024) con shows íntimos en Nueva York y Londres.