Fans quedaron en shock: vestido de Olivia Rodrigo se disolvió bajo la lluvia en pleno concierto

Lo que parecía un accidente de vestuario fue uno de los momentos mejor planificados de la noche. Durante el primer concierto de The Unraveled Tour, Olivia Rodrigo interpretó "The Cure" bajo una lluvia artificial mientras su vestido blanco se disolvía en tiempo real frente a miles de personas.

El show se realizó el viernes 25 de septiembre en el PeoplesBank Arena de Hartford, Connecticut, ciudad elegida para arrancar la nueva gira de la artista de 23 años.

Un vestido pensado para desaparecer

Rodrigo apareció con un minivestido blanco y se puso bajo una cortina de agua que caía desde lo alto del escenario mientras cantaba. A medida que el agua empapaba la tela, el diseño comenzó a deshacerse y dejó ver un minivestido rojo que llevaba debajo.

La prenda fue creada a medida por el diseñador Hussein Chalayan con un tejido soluble en agua, pensado para desintegrarse al contacto con el líquido. Las hermanas Chloe y Chenelle Delgadillo, estilistas de la cantante, le dieron crédito al diseñador en Instagram y bautizaron la pieza como "unraveled dress".

"Unraveled" puede traducirse como "deshecho", así que el cambio de vestuario dejó de ser un trámite entre canciones y se transformó en parte del relato visual del espectáculo.

El momento del vestido marcó el final del show antes del encore. Para la última parte, Rodrigo regresó con una polera blanca sin mangas y jeans de tiro bajo, todavía mojada por la lluvia, e interpretó un éxito de cada uno de sus discos: "Deja Vu", de Sour; "All American Bitch", de Guts; y "Expectations", de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.