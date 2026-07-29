BTS le dijo no a los Grammy: Rechazó postular su música a los premios de 2027

Los ídolos del K-pop BTS no se postularán a los Premios Grammy, que se entregan en febrero de 2027, y que cuenta con una nueva categoría dedicada a la mejor interpretación de música pop asiática.

"Hemos decidido no presentar nuestra música para ser considerada a los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma. Agradecemos a ARMY -comunidad de seguidores del grupo- y a todos los que siempre nos han apoyado", señalaron señalado los integrantes del grupo en un comunicado.

El comunicado fue publicado este miércoles por los siete miembros del grupo -RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- en sus cuentas individuales de Instagram.

El anuncio llega poco más de un mes después de que la Recording Academy (Academia de la Grabación de Estados Unidos) anunciara una serie de nuevos galardones, entre ellos el de mejor interpretación de música pop asiática.

Este nuevo premio "reconoce la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática originarias de los mercados asiáticos", como el K-pop, el J-pop o el C-pop, y que estén escritos en uno o más idiomas asiáticos, según señalaron los Grammy en la descripción de la categoría.

BTS ha sido nominado a los Grammy en categorías de Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Vídeo Musical, pero nunca se han alzado con un premio. Los siete miembros de BTS son integrantes con derecho a voto de la Recording Academy -organizadora de los premios- desde 2019.

El grupo surcoreano lanzó en marzo su quinto álbum de estudio, "Arirang", después de que sus miembros finalizaran el servicio militar obligatorio de sus miembros, y comenzaron una gira para presentar el álbum, con la cual regresarán a Chile en octubre de este año.