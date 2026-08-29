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Tópicos: Magazine | Música

Ivy Queen es la primera profesora invitada a "La Universidad del Perreo" de Wisin

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Hasta abajo" es el nombre de la nueva colaboración entre ambos emblemas del reggaeton.

Ivy Queen es la primera profesora invitada a
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El cantante Wisin reveló el primer adelanto de su nuevo disco "La Universidad del Perreo" junto a la "profesora" Ivy Queen.

La insigne voz femenina del reggeaton es la "primera profesora reclutada para impartir cátedra" en este álbum con el que Wisin promete volver a las raíces del género.

El primer sencillo, que cuenta con Ivy Queen, se llama "Hasta Abajo" y adelanta parte del sonido que tendrá este disco cuyo estreno está fijado para el 3 de septiembre.

"Si vamos a hablar de La Universidad del Perreo, vamos a hacerlo como se supone: con flow, con calle, con fundamento y con respeto por cada uno de los que pusieron ladrillo", destacó Ivy Queen sobre la invitación a formar parte del proyecto.

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