Ivy Queen es la primera profesora invitada a "La Universidad del Perreo" de Wisin
"Hasta abajo" es el nombre de la nueva colaboración entre ambos emblemas del reggaeton.
"Hasta abajo" es el nombre de la nueva colaboración entre ambos emblemas del reggaeton.
El cantante Wisin reveló el primer adelanto de su nuevo disco "La Universidad del Perreo" junto a la "profesora" Ivy Queen.
La insigne voz femenina del reggeaton es la "primera profesora reclutada para impartir cátedra" en este álbum con el que Wisin promete volver a las raíces del género.
El primer sencillo, que cuenta con Ivy Queen, se llama "Hasta Abajo" y adelanta parte del sonido que tendrá este disco cuyo estreno está fijado para el 3 de septiembre.
"Si vamos a hablar de La Universidad del Perreo, vamos a hacerlo como se supone: con flow, con calle, con fundamento y con respeto por cada uno de los que pusieron ladrillo", destacó Ivy Queen sobre la invitación a formar parte del proyecto.