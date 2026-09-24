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Tópicos: Magazine | Música

Jesse anuncia nuevo proyecto musical tras su salida de Jesse y Joy: Se llenó de críticas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Mi hermana sabía de esto", se defendió el músico mexicano.

Jesse anuncia nuevo proyecto musical tras su salida de Jesse y Joy: Se llenó de críticas
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La tormentosa separación del dúo Jesse y Joy sumó un nuevo capítulo luego de un particular anuncio de un nuevo proyecto musical.

A través de sus redes sociales, y luego de asegurar que necesitaba tomarse un tiempo para su familia y su salud mental, Jesse Huerta presentó a su nueva banda llamada Jesse and the Supernovas.

"Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida", asegura la publicación de este anuncio, la cual se llenó de cientos de críticas al artista mexicano.

Ante la ola de comentarios negativos, Jesse tuvo que hacer un nuevo posteo explicando la situación y señalando que "mi hermana (Joy) y mi equipo sabían de esto".

"Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida", explicó el guitarrista.

"Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí", agregó.

Pese a su anuncio de separación, Jesse y Joy tiene varios compromisos agendados para los próximos meses, incluida una actuación en Chile este 29 de septiembre.

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