Jesse responde a su hermana Joy y se descarta de importante compromiso: "Es necesario"

El músico mexicano Jesse Huerta puso fin a la incertidumbre y respondió a su hermana Joy sobre el futuro del exitoso dúo de música pop que mantuvieron durante dos décadas.

Este lunes Joy ofreció su primera conferencia de prensa ante los medios tras el anuncio de que Jesse dejaría la banda a fines de año. "No sé exactamente cómo se verá lo que viene", señaló la cantante, quien aprovechó de confirmar un nuevo y especial show para el 6 de diciembre.

Si bien en un inicio se dudaba de la presencia de Jesse en este compromiso, el mismo guitarrista se encargó de descartar su participación y de asegurar que seguirá en el grupo hasta un día antes de ese concierto.

"Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional", señaló Jesse en sus redes sociales.

"Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros y sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos", agregó.

Sobre su decisión no entregó detalles, aúnque recalcó que "si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso, de todas nuestras canciones y de algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida".