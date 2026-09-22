Joy Huerta reveló qué pasará con Jesse y Joy tras alejamiento de su hermano

Tras el impacto que generó Jesse Huerta al anunciar su alejamiento de Jesse y Joy, su hermana Joy confirmó este martes que el proyecto musical continuará.

El pasado 15 de septiembre, Jesse informó su salida del dúo mexicano luego de más de 21 años "para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito".

Tras una semana de silencio, Joy finalmente alzó la voz y, mediante sus redes sociales, anunció que "he decidido continuar", manteniéndose al frente de esta nueva etapa de Jesse y Joy sin su hermano.

En un comunicado, reflexionó que "guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: no puedo volver a callar mi voz".

"Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía. Por eso he decidido continuar. Jesse y Joy va a continuar", aseveró.

¿Qué pasará con sus shows?

Actualmente, Jesse y Joy se encuentra en plena gira mundial que contempla dos conciertos en Chile para los próximos 29 y 30 de septiembre en el Santander Arena.

Estas presentaciones, y el resto de sus shows agendados, se mantendrán tal cual, confirmó Jesse. "Fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo, cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse y Joy hasta el 17 de noviembre", señaló el artista.

De cara al futuro, Joy anunció que su primer show liderando la nueva etapa sin su hermano será el 6 de diciembre en México, continuando "en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027".

"No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes", expresó la artista.

Al cierre de su texto, remarcó que "el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será. Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario".