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Tópicos: Magazine | Música

Lana del Rey sorprende con nueva canción para el videojuego de James Bond

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"First Light" es el tema que escribió junto al compositor de la saga de 007, David Arnold.

Lana del Rey sorprende con nueva canción para el videojuego de James Bond
 IO Interactive

El videojuego "007 First Light" se lanzará el próximo 27 de mayo.

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La cantante y compositora estadounidense Lana del Rey sorprendió al anunciar su llegada al universo de "James Bond", entregando la canción principal del nuevo videojuego del agente más famoso del mundo.

Del Rey lanzó el tema "First Light", que escribió y compuso junto David Arnold, compositor de cinco películas de "007".

La canción, que calza perfectamente con el sonido de la saga del personaje nacido de la pluma del escritor inglés Ian Fleming, es el tema central del videojuego "007 First Light", que nos presenta una versión más joven de "James Bond" en sus inicios como agente con licencia para matar.

El título desarrollado por IO Interactive se lanzará el próximo 27 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y ya liberó su secuencia de títulos al ritmo del tema de Del Rey, la cual sigue la tradición de la saga cinematográfica.

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