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Tópicos: Magazine | Música

Lionel Richie fue operado por problemas al corazón y anunció pausa en su carrera

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Autor: Redacción Cooperativa

El icónico cantante ha vivido semanas difíciles debido a sus problemas de salud.

Lionel Richie fue operado por problemas al corazón y anunció pausa en su carrera
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El cantante Lionel Richie tuvo que ser operado por problemas en su corazón y canceló sus próximos compromisos artísticos.

Según detalla People, el icónico artista estadounidense se sometió a una intervención médica por una fibrilación auricular en el corazón que resultó exitosa, pero que lo obligará a hacer una pausa.

"Lionel se está recuperando muy bien pero se tomará un tiempo y regresará pronto a los escenarios", aseguró su representante al citado medio.

Debido a esto Richie canceló un puñado de shows que tenía junto a Earth, Wind & Fire para fines de septiembre y comienzos de octubre.

En junio pasado Lionel Richie, de 77 años, experimentó problemas de salud en plena presentación y tuvo que cancelar ese show. En agosto el cantante estuvo internado algunos días para someterse a diversos exámenes y chequeos.

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