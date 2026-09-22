Lionel Richie fue operado por problemas al corazón y anunció pausa en su carrera
El icónico cantante ha vivido semanas difíciles debido a sus problemas de salud.
El icónico cantante ha vivido semanas difíciles debido a sus problemas de salud.
El cantante Lionel Richie tuvo que ser operado por problemas en su corazón y canceló sus próximos compromisos artísticos.
Según detalla People, el icónico artista estadounidense se sometió a una intervención médica por una fibrilación auricular en el corazón que resultó exitosa, pero que lo obligará a hacer una pausa.
"Lionel se está recuperando muy bien pero se tomará un tiempo y regresará pronto a los escenarios", aseguró su representante al citado medio.
Debido a esto Richie canceló un puñado de shows que tenía junto a Earth, Wind & Fire para fines de septiembre y comienzos de octubre.
En junio pasado Lionel Richie, de 77 años, experimentó problemas de salud en plena presentación y tuvo que cancelar ese show. En agosto el cantante estuvo internado algunos días para someterse a diversos exámenes y chequeos.