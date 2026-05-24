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Tópicos: Magazine | Música

"Lloré durante horas": Cantante Jessie J confirma que superó el cáncer

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La artista británica se había alejado de los escenarios para enfocarse en su tratamiento.
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La cantante Jessie J, conocida por éxitos como "Price Tag" y "Bang Bang", confirmó a sus seguidores que se encuentra libre de cáncer. 

A través de redes sociales, la artista explicó que, en su control oncológico anual, se sometió a una resonancia magnética mamaria, proceso que documentó en un vídeo.

"Los resultados están listos y estoy libre de cáncer", expresó la británica, afirmando que "lloré durante horas y luego pude exhalar por primera vez en un año". 

Tras compartir la noticia, fanáticos y colegas de la autora de "Domino" dejaron cariñosos mensajes para celebrar su recuperación. 

Cabe mencionar que Jessie J reveló su diagnóstico en junio de 2025, señalando que el tumor se encontraba en su "etapa incial".

Además, en dicha ocasión dijo que se alejaría temporalmente de los escenarios para enfocarse en su tratamiento. 

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