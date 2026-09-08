Los hermanos Liam y Noel Gallagher, caras visibles de la banda de rock británica Oasis, se dieron un baño de masas en su Reino Unido natal durante el preestreno londinense de su nuevo documental "Oasis: Don't Look Back In Anger", que llega a los cines este jueves.

Tras su preestreno mundial en el Festival de Cine de Venecia el pasado sábado, los hermanos jugaban en casa y se notó. Lejos del glamour italiano, Liam acudió a la cita londinense con una de sus tradicionales parkas negras, mientras que Noel optó por una chaqueta marrón de ante y una camisa azul.

Los de Mánchester se hicieron esperar y desfilaron por la alfombra roja -aunque realmente era negra- de la emblemática plaza de Leicester Square, en el centro de la capital británica, apenas unos minutos antes de comenzar la función.

Eso sí, evitaron las preguntas de la prensa y fueron directamente a sentir el cariño de sus fans.

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