Cobresal llegaba con la gran opción de abandonar la zona de descenso ante la derrota de Universidad de Concepción por la fecha 22 de la Liga de Primera, pero el cuadro "minero" se mantuvo penúltimo al sufrir un 3-0 a manos de Deportes Limache en Quillota. Además, los nortinos lamentaron la expulsión del central Franco Bechtholdt.

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