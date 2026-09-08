La empresa de capitales estadounidenses Walmart Chile, que controla la cadena de supermercados Líder, inició en Laja, Región del Biobío, pruebas de despacho de compras a través de drones.

Se trata de "un plan piloto que busca explorar nuevas soluciones para acercar productos esenciales a personas que viven en zonas rurales y de difícil acceso", dijo la firma.

El vuelo experimental "comenzó con la preparación de la compra en el supermercado Líder de Los Ángeles, desde donde el pedido fue trasladado hasta una estación de despegue ubicada a cinco kilómetros al sur de Laja. Antes de iniciar el vuelo, un equipo especializado verificó que estuvieran dadas todas las condiciones meteorológicas para realizar un trayecto seguro y controlado", agregó la tienda.

Los despachos autónomos se realizarán durante tres semanas, con la participación de una decena de familias de Laja y vuelos dos días a la semana.

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