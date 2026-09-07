La princesa Leonor, heredera del trono español, comenzó este lunes sus estudios universitarios en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará durante los próximos cuatro años la carrera de Ciencias Políticas.

La hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia llegó al campus de Getafe asegurando que afronta esta nueva etapa "con muchas ganas". En el lugar fue recibida con aplausos y saludada por el rector de la institución, Ángel Arias, junto con otras autoridades académicas.

La princesa se encontraba "ilusionada, tranquila y con ganas de comenzar y de conocer a sus compañeros", afirmó el rector ante los medios de comunicación.

Leonor de Borbón compartirá aula con otros 40 estudiantes y su primera clase será sobre Teoría del Derecho. En total, más de 4.000 alumnos iniciaron este lunes su formación en esta universidad pública madrileña.

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