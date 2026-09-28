Miembros de Nirvana fueron homenajeados en los MTV VMA 2026

Los sobrevivientes del grupo Nirvana recibieron un homenaje por su influencia en el ámbito de los videoclip en los premios MTV VMA 2026.

El baterista Dave Grohl, el bajista Kris Novoselic y el guitarrista Pat Smear -que se unió al grupo durante su ocaso- subieron al escenario para aceptar el premio honorífico a la Vanguardia en Videoclips, donde recordaron al fallecido Kurt Cobain.

"Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente aún tiene hambre de autenticidad, de algo real y sin concesiones", señaló Novoselic, quien aprovechó de dedicar el premio al legado de Cobain.

Pese a sus casi seis años de actividad a comienzos de los 90 y a sólo haber editado tres álbumes de estudio, el grupo Nirvana trascendió las barreras de su generación y se convirtió en uno de los artistas más influyentes del rock en las últimas décadas.