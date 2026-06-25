Exmiembros responden acusación de mal uso del nombre Grupo Alegría

"Ninguna persona adquiere derechos sobre una marca por el solo hecho de haber integrado una agrupación en el pasado", afirmó días atrás el abogado del Grupo Alegría, en medio de una pugna con exintegrantes del grupo tropical.

La banda -de la que surgió Américo- denunció que otrora miembros estaban haciendo uso fraudulento de la marca, actuando bajo la denominación de "Alegría Histórico" o "Alegría Máximo Level"; y buscando "lucrar y confundir a los fanáticos".

Ahora, el nuevo conjunto tropical salió a hacer sus descargos, afirmando que su nombre oficial es Máximo Level.

"La esencia del grupo Alegría somos nosotros y nuestro animador. Hoy nos toca cambiar de nombre, pero sabemos que los fanáticos van a apreciar esta nueva etapa. Todo lo que hacemos lo hacemos por respeto y amor hacia ellos. Ahora subimos el nivel", respondieron.

Nueve son los integrantes de la nueva banda, que es liderada por Neftalí Pereira e incluye al vocalista Gabriel Suarez, exparticipante de "Rojo" de TVN.

"Tenemos el talento de sobra para levantar esta nueva marca y seguir trabajando", afirmó Pereira, uno de los exAlegría.